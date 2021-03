"Debilizm" - taki tytuł nosi najnowsza grafika Matyldy Damięckiej. Połączyła w niej kilka ważnych wydarzeń z kraju.

Z jednej strony wzięła na tapetę zniesławienie głowy państwa przez Jakuba Żulczyka, z drugiej odznaczenie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Roberta Lewandowskiego.

Sprawa zniesławienia dotyczy wpisu Andrzeja Dudy, który to, zamiast pogratulować zwycięstwa w wyborach Joe Bidenowi, wyraził jedynie uznanie dla prowadzonej przez niego kampanii prezydenckiej. Wówczas Jakub Żulczyk, w odniesieniu do tych wydarzeń, nazwał prezydenta w swoim internetowym wpisie "debilem". Teraz popularnemu pisarzowi grozi za zniesławienie nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Echa wszystkich tych wydarzeń skomentowała graficznie wspomniana Matylda Damięcka.

Co znalazło się na grafikach Matyldy Damięckiej?

Matylda zamieściła na swoim Instagramie dwie grafiki.

Sugeruje, że Jakub Żulczyk znajduje się po lewej stronie sceny politycznej, która jest w bezpośredniej opozycji do prezydenta i rządów Zjednoczonej Prawicy. Z drugiej strony widzimy podbijającego piłkę Roberta Lewandowskiego, który przyjmując odznaczenie od prezydenta - zdaniem wielu kibiców - nie zachował się odpowiednio i wzmocnił tym samym pozycję Andrzeja Dudy. Matylda Damięcka ironicznie podpisała tę grafikę: "Po prawej Lewy".

Drugi rysunek Matylda podpisała zdaniem: "Po naszej lewicy mamy pisarza. Po naszej prawicy mamy piłkarza". Autorka, prawdopodobnie, dała tym samym do zrozumienia, jakie priorytety przyświecają prezydentowi w kraju.