Skazani prawomocnym wyrokiem na więzienie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali we wtorek wieczorem zatrzymani przez policję na terenie Pałacu Prezydenckiego, gdzie od rana przebywali na zaproszenie Andrzeja Dudy. Środowisko PiS przekonuje, że są oni niewinni i zostali ukarani za walkę z korupcją.

Matylda Damięcka chętnie zabiera głos w mediach społecznościowych na temat bieżących spraw. Przygotowuje o nich charakterystyczne rysunki.

Tym razem artystka zamieściła na Instagramie kilka z nich, dotyczących kwestii zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Długi komentarz był zbędny. "Łi ar fejmys" - brzmiał wpis na jednej z nich. To tłumacząc z ang. "We are famous" - "Jesteśmy sławni"). Kolejna z grafik przedstawia skreślony znak równości, zestawiony ze słowami "podejrzany nie jest równy skazanemu", "ułaskawienie nie jest równe uniewinnieniu".

Matylda podpisała serię autorskich ilustracji słowem "łaska". Na kolejnej można przeczytać: "Prawo łaski bez polskich znaków".

Stacja BBC zatrzymanie polityków nazwała bowiem "teatrem politycznym", a Agencja AP donosiła, że "Polska Policja aresztowała dwóch polityków skazanych za nadużycie władzy, którzy godzinami ukrywali się w pałacu prezydenta Andrzeja Dudy w związku z dramatyczną eskalacją konfliktu między nowym i poprzednim rządem".