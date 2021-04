Kasia, którą wspominają prezenterzy, przygotowywała stroje dla prowadzących "Pytanie na śniadanie".

Zmarła na Covid-19. Najpierw Tomasz Kammel zadedykował jej swoją szczepionkę, teraz wspomina ją Tomasz Wolny.

Nie wierzę, bo po prostu nie sposób uwierzyć w to, że wchodzisz do naszej garderoby, w której witała cię Kasia... i już nigdy się tu nie spotkamy, nigdy nie zobaczymy... Kiedy wpadasz do @pytanienasniadanie o świcie, to niezależnie od pory roku zawsze jesteś zmarznięty i mocno przetrącony przez tę porę dnia, ale tu witała cię Kasia tym radosnym: "Dzień dobry, kochany" i od razu robiło się ciepło, przytulanie, tak rodzinnie... - napisał.

Napisał, że trudno mówić o koleżance w czasie przeszłym.

I nagle te kilka kroków z garderoby do studia stało się tak trudne, bo Kasi z nami nie ma... choć tak bardzo walczyła, żeby być. Widocznie w tej niebiańskiej garderobie potrzebny był kolejny anioł. I choć z całego serca w to wierzymy i o to się modlimy, to łącząc się w bólu z jej wspaniałą rodziną, po ludzku serce pęka i bardzo, nasza Kasiu, będzie nam ciebie brakować... - dodał.