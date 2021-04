Dorota wyjawiła nam jednak, że jest coś, co może stanąć na przeszkodzie ku projektowaniu wnętrz przez jej pociechę.

Moja córka, i to jest straszne, nie lubi zmian. Jak ostatnio wymieniałam kanapy, to mówiła "Boże, ja chcę tamte kanapy, one były takie wspaniałe". Więc oprócz tego, że chodzi i mówi, że chce być moją asystentką, to niestety będzie musiała się nauczyć, że jeśli chce projektować wnętrza, to pewne rzeczy wymienia się na nowe – przyznaje Dorota ze śmiechem.