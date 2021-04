Magdalena Narożna i jej mąż już dawno się rozwiedli, a wokalistka ma już nowego partnera Krzysztofa Byniaka.

Reklama

Magda regularnie zwierza się swoim fanom z uczucia, którym darzy nowego partnera.

O jej plany na przyszłość, zapytała ją dziennikarka "Super Expessu".

Krzysiek mnie bardzo wspiera. Jest ze mną w każdym momencie. Nieważne, czy mam kryzys, czy się cieszę – bardzo trzyma za mnie kciuki w każdej sytuacji i w każdym momencie. U nas nic się nie zmienia poza tym, że nasza miłość kwitnie coraz bardziej - mówi Narożna.

Czy Magda Narożna chce mieć dzieci?

Zapytana o dzieci i małżeństwo wyznała, że jest na to za wcześnie.

Jest za wcześnie na takie plany. Teraz nie jestem na to gotowa i Krzysiek też nie - stwierdziła.

Dopytywana o ślub z racji zaręczyn, odpowiedziała, że do tej decyzji "trzeba dojrzeć".

Do takiej decyzji trzeba dojrzeć i wymaga to czasu. My się ze sobą świetnie czujemy i to jest najważniejsze. Kochamy córki, dbamy o rodzinę, a nie o to, aby stanąć przed ołtarzem. My nikomu nie musimy nic udowadniać - powiedziała Magda.

Piosenkarka powiedziała też, jak układają się jej relacje z byłym małżonkiem.

Nie chcę rozmawiać o moim byłym. To jest dla mnie temat zamknięty. Ja skupiam się na swoim życiu, a nie na tym, co gdzieś boli. Nie chcę poruszać tego tematu - powiedziała.