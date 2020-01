Wideo nagrane telefonem przez Dawida Narożnego opublikował fakt24.pl. Na filmie widać, jak podchodzi on do stolika, przy którym bawi się jego była żona, Magda Narożna ze swoim obecnym partnerem oraz resztą zespołu. Narożny pyta, pod czyją opieką jest jego córka Gabrysia, kiedy jej mama pije alkohol. W odpowiedzi słyszy niecenzuralne słowa oraz komunikat, że ma się tym nie interesować. Po ostrej wymianie zdań między byłymi małżonkami, obecny partner Narożnej próbuje agresją fizyczną powstrzymać Dawida Narożnego przed nagrywaniem całej sytuacji. Dochodzi do szarpaniny. Film urywa się w momencie, w którym obecna partnerka Dawida Narożnego pryska gazem łzawiącym w twarz partnerowi Magdy Narożnej. Słychać także, że ktoś prosi obsługę lokalu o wezwanie policji.

Nagranie trafiło do "Faktu" zapewne za sprawą samego Dawida Narożnego, który wczoraj z mediów społecznościowych byłej żony dowiedział się, że został wyrzucony z zespołu Piękni i Młodzi. Jego pełnomocnik zdradził zaś w rozmowie z Pudelkiem, że jego klient nie dostał żadnego wypowiedzenia, w związku z tym wciąż czuje się częścią zespołu i zamierza uczestniczyć w nadchodzących koncertach.

Wygląda na to, że sytuacja w grupie Piękni i Młodzi wciąż się zaognia i możemy spodziewać się kolejnych odsłon tej afery.