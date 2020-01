Magdalena i Dawid Narożni zakładali disco polową grupę Piękni i Młodzi będąc małżeństwem. Niestety, kiedy związek się rozpadł, negatywne relacje między byłymi małżonkami zaczęły przekładać się na atmosferę w zespole. Kulminacją była sytuacja, do jakiej doszło po "Sylwestrze Marzeń" TVP, na którym występowali. W barze hotelu, w którym nocował zespół, doszło do przepychanki pomiędzy obecnym partnerem Magdaleny Narożnej, a Dawidem Narożnym i jego aktualną partnerką.

W konsekwencji tych wydarzeń, Narożna wraz z pozostałymi członkami zespołu podjęła decyzję o usunięciu ze składu byłego męża. O zmianie poinformowała fanów na Instagramie:

W dniu 2 stycznia w zespole Piękni i Młodzi nastąpiły zmiany personalne! Formacja od tego momentu tworzy oraz koncertuje w składzie: Magdalena Narożna(liderka zespołu, wokalistka), Daniel Wilczewski(wokalista, klawiszowiec) oraz Daniel Biczak(wokalista, gitarzysta, realizator dźwięku). Dwoje pierwszych z wymienionych muzyków tworzyło zespół od samego początku, trzeci natomiast dołączył do niego 3 lata temu i pełen pasji oraz zaangażowania prezentował się wam na scenie. Ich wspólną decyzją, z dniem 02.01.2020 roku ze składu „Pięknych i Młodych” wykluczony został Dawid Narożny – czwarty dotychczasowy członek zespołu. Otrzymał on pisemne, prawnie wiążące wypowiedzenie, uniemożliwiające mu funkcjonowanie, wypowiadanie się czy też zawieranie jakichkolwiek umów w ramach tegoż zespołu. Magdalena Narożna z zespołem Piękni i Młodzi najbliższy koncert zagra już 18.01.2020 roku. Potem kolejne występy w Polsce i za granicą. Z początkiem nowego roku planowane są także premiery nowych utworów. Pracujemy na pełnych obrotach aby w postaci nowych produkcji oddać wam całych siebie. Pozdrawiamy was serdecznie i liczymy na wasze dalsze, bezgraniczne wsparcie. Zespół Piękni i Młodzi (Madzia,Daniel,Daniel).

Taki krok Magdaleny Narożnej może wydawać się dość zaskakujący w obliczu tego, o czym jej były mąż jeszcze wczoraj pisał na swoim Instagramie. Dawid Narożny zapewniał bowiem, że zostaje w zespole Piękni i Młodzi:

Jako założyciel i członek zespołu Piękni i Młodzi, kategorycznie zaprzeczam wszelkim treściom pojawiającym się w mediach dotyczącymi mojej osoby jak i dalszej działalności zespołu. Jednoznacznie oświadczam, iż moje najbliższe plany zawodowe związane są tylko i wyłącznie z kontynuowaniem kariery artystycznej w zespole Piękni i Młodzi. Nie widze podstaw ku temu aby wydarzenia ostatnich dni miały wpływ na funkcjonowanie zespołu gdyż zbyt wiele pracy, czasu, poświęceń i serca włożyłem w ten zespół. Uwielbiam swoją prace i kocham grać dla was dlatego mam nadzieje ze kolejne koncerty będą tak liczne i energiczne jak poprzednie. Nie zamierzam mieszać życia prywatnego z pracą gdyż zawsze profesjonalnie podchodze do wypełniania swoich obowiązków. Pojawiające się pogłoski dotyczące planowania rozpoczęcia innych projektów artystycznych są