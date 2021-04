Jak pisze "Super Express" Krzysztof Krawczyk już dziesięć lat temu zadbał o to, by podzielić pozostawiony po sobie majątek. Komu go przekazał?

Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku. Okazuje się, że już w 2011 roku spisał testament wraz ze swoją żoną Ewą. Reklama Ostatnio wiele z żoną podróżujemy, latamy na koncerty do USA, dlatego postanowiliśmy z Ewą spisać testament, podzielić nasz majątek. Oczywiście testament został złożony u notariusza - mówił wówczas artysta w rozmowie z "Super Expressem". Kto otrzyma majątek po Krzysztofie Krawczyku? Jak mówił połowę majątku otrzyma jego rodzina. Ustaliliśmy, że połowę majątku dostanie moja rodzina, czyli brat i syn, drugą połowę rodzina żony, czyli jej siostra i córki siostry. Wierzymy, że będziemy żyć długo i szczęśliwie, ale wszystko może się zdarzyć - wyznał. Krawczyk miał trudne relacje z synem. Smak ojcostwa poznał dzięki adoptowanym córkom Zobacz również Również rok temu w rozmowie z tygodnikiem "Rewia" mówił o tym, że udało mu się odłożyć pieniądze na "czarną godzinę". Ja coś odłożyłem na czarną godzinę, dzięki mojej żonie Ewuni, która w odpowiednim momencie okiełznała we mnie utracjusza. No i dzięki mej mamie, która, gdy ja nie myślałem o przyszłości, pilnowała, bym regularnie płacił składki na ZUS - powiedział.