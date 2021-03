Zofia Zborowska po raz pierwszy opowiedziała o tym, jak czuje się w czasie ciąży. Na wrzuconym na Instagramie wideo wszystko wyjaśnia.

Bardzo was wszystkich witam. Przepraszam, ale już słyszę, jak sapię. To jest hardcore z tym sapaniem. Byłam dzisiaj pierwszy raz w dubbingu od momentu, jak zaszłam w ciążę i myślałam, że wyzionę ducha - mówi.

Dodała, że przez kilka miesięcy razem z Andrzejem Wroną utrzymywali tę informację w tajemnicy. Teraz jednak mówi już o tym otwarcie.

Baliśmy się, wiadomo. Teraz się czuję taka trochę jakby obdarta z tajemnicy, mogę już teraz na legalu sapać i pokazać wydęty bebzon - opowiedziała.

Jak Zofia Zborowska czuje się w ciąży?

Przyznała, że nie znosi ciąży najlepiej.

Jak dla mnie to nie jest stan cukierków, bąbelków, baloników (...) i czucia się jak motylek, o nie! Mam nadzieję, że jest nas więcej, że w tej ciąży czujemy się wszystkie mniej więcej w ten sam sposób, bo ja jak sobie obserwuję niektóre osoby w ciąży, to myślę "wow, chciałabym tę ciążę tak znosić". No, nie było mi dane... - powiedziała na Instagramie Zofia Zborowska.

Dodała, że zamierza opowiada tylko i wyłącznie prawdę o tym, jak się czuje. Ale jej opowieści nie będą poświęcone tylko temu.