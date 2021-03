Anna Klara Teodora jest już z nami na świecie (53 cm, 3,58 kg, 10 pkt, CSK MSWiA - z serca dziękujemy lekarzom i personelowi) Dziękujemy Bogu. Jezusowi Miłosiernemu. Łagiewnikom. Nasza córka urodziła się w Święto Zwiastowania Pańskiego. W dzień świętości życia. Joanna i Jacek - napisał prezes TVP na Twitterze.

Dziewczynka dostała imiona na cześć nieżyjącej już matki Jacka Kurskiego.

Gdy moja mama trafiła do szpitala, Joanna była przy mnie. Miałem poczucie, że Bóg jedną ukochaną kobietę mi zabiera, a drugą daje. Tak zresztą widziała to moja mama, w naszej ostatniej rozmowie. Dlatego jestem szczęśliwy, że sama Joanna zaproponowała, by nasza córka miała na imię Anna po mamie. A nawet pełniej – w linii kobiet w naszej rodzinie z polskiego Podola – Anna Klara Teodora - mówił w rozmowie z "Super Expressem".

To pierwsze dziecko pary. Małżonkowie mają jeszcze dzieci z poprzednich związków. Prezes TVP ma trójkę pociech ze swoją byłą żoną, Moniką Kurską. Joanna Kurska zaś wychowuje dwójkę dzieci.