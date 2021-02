Tomasz Komenda otrzymał 12 mln 1 zadośćuczynienia oraz 811 tys. 533 zł odszkodowania.

Na Instagramie Fundacji Braci Collins pojawił się wpis z archiwalnym zdjęciem, na którym członkowie fundacji pakują paczki dla uczestników Powstania Warszawskiego.

W opisie członkowie organizacji wyrazili wsparcie dla Komendy.

Dzisiejszy wyrok, choć dający nadzieję to niestety jeszcze nieprawomocny - napisali.

"Trzymamy kciuki"

Dodali, że nie wiadomo kiedy Tomasz Komenda otrzyma zasądzone mu środki i podkreślili, że ma on wsparcie w organizacji.

Pamiętaj Tomku, że jesteś jednym z nas i nieważne ile to wszystko jeszcze potrwa, będziemy z Tobą. Trzymamy kciuki - dodali.

Pod wpisem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. Internauci pisali w nich, że odszkodowanie jest słuszne.

"Jedyne pieniądze, których nikt mu nie zazdrości za to co przeżył, ale cieszy to, że należą mu się jak nikomu innemu" - brzmiał jeden z nich.