Mama Andrzeja Piasecznego ma 82 lata. Na stałe mieszka w Pionkach w województwie mazowieckim.

Zarówno ona, jak i piosenkarz nie ukrywają, że są bardzo blisko siebie. O ich relacji mogli przekonać się widzowie programu "Starsza pani musi fiknąć", który emitowany był we wrześniu ubiegłego roku.

Kamera towarzyszyła im w wyjeździe do Namibii, gdzie na podróżników czekać miały ekstremalne przygody.

Niewiele osób wiedziało, że przed afrykańską wyprawą pani Alicja przeszła poważną operację wszczepienia rozrusznika serca.

Ze zdjęcia, które Andrzej Piaseczny na Instagramie, wynika, że jego mama ponownie mierzy się z problemami zdrowotnymi. Nie zdradził powodu jej obecności w szpitalu, ale poprosił o wsparcie.

Od kilku już lat urodziny świętujemy wspólnie. Pomiędzy moimi, które jutro a wczorajszymi Mamy. To już sto trzydzieste trzecie! Ależ ten czas... Gdybyśmy mogli sobie czegoś życzyć, to bardzo prosimy o dobre myśli, których nam teraz dla zdrowia bardzo potrzeba - zaapelował do swoich obserwatorów i fanów.