Ponieważ Piaseczny znany jest z tego, że nie pokazuje swojego życia prywatnego w mediach, fani przestali oczekiwać, że kiedykolwiek pokaże swoją miłość szerokiej publiczności. W programie "Uwaga TVN" zdradził, dlaczego tak chroni swoje intymne relacje:

Nie interesuje mnie takie bulwarowe pokazywanie się w mediach. Nie jestem samotny, tworzę relację, może kiedyś będę chciał z nią wyjść do świata, nie wykluczam tego.

Piasek stroni od show biznesu jak tylko może. Zrezygnował także z mieszkania w Warszawie i obecnie żyje ze swoją mamą we wsi Pionki pod Kielcami:

Rodzice od zawsze poświęcali nam dużo czasu, uwagi i troski, więc jesteśmy zobowiązani do tego, by to ciepło i troskę oddawać, gdy następuje zamiana ról.