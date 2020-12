Emilia Komarnicka-Klynstra jest żoną Redbada Klynstry-Komarnickiego od 2017 roku. Para pobrała się w tajemnicy przed mediami, a w czerwcu 2018 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn - Kosma.

Teraz aktorka po raz drugi została mamą. Radosną nowiną podzieliła się z fanami na Instagramie.

Zamieściła tam zdjęcie całej rodziny. Widać na nim zarówno młodszego, jak i starszego syna.

Słowo "narodzenie" nabrało dla nas w tym roku wyjątkowego, wielowymiarowego znaczenia. Nasz drugi Syn spędził je z nami. W domu. To najpiękniejszy prezent świąteczny, jaki mogliśmy sobie wyobrazić. Nasze życzenia dla Ciebie spóźnione, ale z głębi serca płynące. Życzymy Ci zdrowia, bo ono podstawą dalszych życzeń, życzymy Ci wiary i nadziei, że wszystko, co się wydarza, ma głębszy sens i wreszcie życzymy Ci źródłowej, ogromnej miłości, bo to największa siła stwórcza - napisała aktorka.

Podobny wpis na swoim Instagramie zamieścił małżonek aktorki, czyli Redbad Klynstra-Komarnicki.