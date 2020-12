Były bramkarz reprezentacji Polski Radosław Majdan był zakażony koronawirusem w październiku.

Rozenek o szczepieniach

Szczepienia budzą kontrowersje i jestem tego świadoma, ale razem z Radosławem podjęliśmy decyzję, że jeżeli będzie możliwość zaszczepienia się na Covid, zrobimy to. Mimo że jeszcze mamy przeciwciała. Chcemy jednak mieć świadomość, że zrobiliśmy wszystko, aby sytuacja nie powtórzyła się - powiedziała Pudelkowi Małgorzata Rozenek.

Małgorzata Rozenek miała koronawirusa

Celebrytka przyznała, że również była zarażona kornawirusem.

Przestrzegaliśmy wszystkich zasad kwarantanny. Oczywiście był to stresujący moment, bo Radosław trafił wtedy do szpitala. Ja sama na szczęście przeszłam to łagodnie. Najważniejsze, że dziś wszyscy jesteśmy zdrowi. Zachowujemy wszystkich reguł, m.in. w miejscach publicznych nosimy maseczki - mówiła Pudelkowi Rozenek..