Ewa Kasprzyk rozwiodła się po 36 latach małżeństwa z Jerzym Bernatowiczem.

Mimo, że informacja ta obiegła media dopiero niedawno, to sam rozwód miał miejsce już rok temu. Aktorce udało się to jednak utrzymać w tajemnicy.

Para od lat, jak się okazało, była małżeństwem praktycznie tylko na papierze.

Teraz w życiu aktorki nadszedł czas na kolejne zmiany.

Pojawił się nie tylko nowy mężczyzna, w którym Kasprzyk jest szaleńczo zakochana, ale jak się okazuje powiedziała mu też "tak".

Zastanawiałam się, czy to powiedzieć, ale powiem. Na tych wakacjach w Grecji się zaręczyłam. To się stało w Atenach, pod Akropolem – ogłosiła Kasprzyk w wywiadzie dla „Zwierciadła”. – Znowu jestem gotowa do skoku, z asekuracją! – dodała żartobliwie, nawiązując do swojego skoku ze spadochronem.

Narzeczony ma na imię Marcin. Para poznała się cztery lata temu w Turcji. Mężczyzna prowadził tam zajęcia z delfinami. Po pewnym czasie obydwoje zaczęli się odwiedzać a rok temu Marcin przeprowadził się do Polski.

Wybranek Kasprzyk jest opiekunem wycieczek i instruktorem narciarstwa. Prywatnie kocha żagle i broń białą, której jest producentem.