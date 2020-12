Edyta Górniak była jedną z jurorek 11. edycji programu "The Voice of Poland". Wokalistką, która z jej drużyny dostała się do finału była Anna Gąsienica-Byrcyn. Dziewczyna pochodzi z Zakopanego. To właśnie tam niebawem ma zamieszkać Górniak. Zdradziła to podczas jednego z odcinków programu.

W finałowym odcinku odwiedziła swoją podopieczną w jej domu. Podczas rozmowy z Anią i jej rodziną, piosenkarka wyznała, że chciałaby mieć w nowym miejscy zamieszkania kury miniaturki. Gdy rodzina Ani powiedziała, że również posiada drób, Edyta zaczęła dopytywać o szczegóły. Zainteresowało ją w szczególności pianie koguta.

Czy on pieje, bo budzi te kury na seks? - pytała roześmiana.

Cała rodzina jej podopiecznej wybuchnęła śmiechem.

Pani Edyto... - tylko takie słowa zdołała w odpowiedzi na pytanie wydobyć z siebie matka Ani Gąsięnicy-Byrcyn. Górniak chyba sama będzie musiała poznać odpowiedź na nurtujące ją pytanie.