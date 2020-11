Córki Agaty i Piotra Rubików to 11-letnia Helenka i 7-letnia Alicja.

Obydwie dziewczynki chodzą już do szkoły. Na swoim Instagramie Agata Rubik często wypowiada się o trudach zdalnej nauki. Teraz razem z mężem postanowiła nagrać piosenkę, która komentuje najnowsze decyzje dotyczące obostrzeń ogłoszone przez premiera Mateusza Morawieckiego. Wynika z nich, że szkoły pozostają zamknięte do Bożego Narodzenia.

Nasz komentarz na nowe zasady. Z przymrużeniem oka, rzecz jasna - napisała pod postem z nagraniem Agata.

W piosence padają z kolei słowa: Hej matoły, otwórzcie szkoły. Nie ważne ferie, nieważne galerie.

"Sama pani nie świeci przykładem"

Jak na osobliwą piosenkę Rubików zareagowali internauci? Wielu z nich nie kryło oburzenia.

Przykre... oby dzieci nie wzięły przykładu... Można swój stosunek do sytuacji wyrazić w sposób bardziej taktowny - napisał jeden z nich.

Mówi pani o chamstwie i nienawiści, bo ktoś pani palec pokazał, a sama pani nie świeci przykładem, nazywając rząd matołami, jakikolwiek byłby - brzmiał inny.

Rubikowie postanowili nagrać kolejną część piosenki i zamieścić ją na Instagramie.

W szkole masz dużo przedmiotów, do wyboru i do koloru, lecz jednej rzeczy naucz się sam, naucz się poczucia humoru. Bo kiedy się śmiejesz to wtedy zdrowiejesz (...) czy jesteś matołem, czy jesteś osiołem (...) Ja jestem matołem, ja jestem osiołem, ważne, że śmiejemy się - zaśpiewali.