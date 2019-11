Kompozytor wraz z żoną i córkami wybrał się na spacer do Łazienek Królewskich. W pewnym momencie dziewczynki chciały skorzystać z toalety, więc tata zabrał je do mieszczącej się w parku restauracji Belvedere. Tam niestety odmówiono im możliwości skorzystania z łazienki, na co Rubik poskarżył się na Instagramie:

Za mną restauracja Belvedere w Warszawie - grzmiał rozeźlony muzyk do telefonu. Często przychodziliśmy tu na obiady z całą rodziną. Więcej już nie przyjdziemy. Byłem na spacerze z córeczkami i odmówiono nam możliwości skorzystania z toalety. W bardzo niemiły sposób wyproszono nas z restauracji. Wstyd Belvedere, wstyd. Tak się traci klientów.

Portalowi plotek.pl udało się uzyskać komentarz menadżera restauracji, który wyjaśnił dlaczego tak potraktowano muzyka i jego córki:

Ze względu na sanepid nie użyczamy łazienki dla spacerowiczów. Mieścimy się w Łazienkach Królewskich, a przez nie przewija się tysiące osób dziennie. Mamy takich próśb o skorzystanie tylko z toalety setki każdego dnia. Przepisy nie pozwalają nam na udostępnienie jej wszystkim spacerowiczom.