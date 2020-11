Ida Nowakowska powiedziała w rozmowie z miesięcznikiem "Uroda życia", że macierzyństwo jest jej największym marzeniem.

Dalej moim marzeniem jest po prostu mieć dzieci i zostać mamą. Nie wiem, jaki jest plan, może ich nie będę mogła urodzić, ale wtedy znajdę inny sposób na swoje macierzyństwo - wyznała.

Powiedziała, że na razie realizacja tego marzenia się nie udaje. Dodała jednak, że stara się by cierpliwa w tej kwestii.

Rodzice nauczyli mnie też pokory. Uważam, że to jedna z najpiękniejszych właściwości człowieka. Bardzo pilnuję, żeby jej nie stracić. Patrzę pokornie na swoją przyszłość, wiem, że to nie ja ją planuję, ale ktoś na górze, i że jego plan jest mądrzejszy niż ten mój. Więc wezmę to, co dostanę. Wierzę, że można mieć marzenia, cele, ale musimy przy tym być elastyczni w swoim myśleniu, bo Bóg wie lepiej, co jest dla nas dobre. I nawet jeśli nam się wydaje, że spotykają nas tylko utrudnienia, to głęboko wierzę, że wszystko jest po coś - powiedziała.