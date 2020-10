W czwartek 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby jest niezgodna z konstytucją. Tym samym sędziowie TK zburzyli wypracowany w 1993 roku kompromis i przy okazji pozbawili kobiety możliwości decydowania o własnym ciele.

Decyzja Trybunału wywołała ogromne kontrowersje wśród obywateli, ale także wśród gwiazd. Te wyrażały swoje oburzenie, zamieszczały bardzo wymowne zdjęcia i dzieliły się swoimi często bardzo dramatycznymi historiami z życia. Nieco inne zdanie na temat ustawy ma Ida Nowakowska.

Prezenterka nie ukrywa, że jest osobą wierzącą. Często publicznie wypowiada się na temat wiary i związanych z nią kwestii.

W rozmowie z Jastrząb Post Nowakowska stwierdziła, że legalność aborcji jest szczególnie skomplikowanym zagadnieniem. Zaapelowała do kolegów po fachu, by przy publicznym zabieraniu głosu najpierw rozważyli co mówią.

Uważam, że jest to temat, w którym nie można mieć stanowiska. Taki mój apel do osób, które są osobami publicznymi – jeśli się wypowiadamy na ten temat, warto się w niego wgłębić i wiedzieć, dlaczego się podejmuje takie stanowisko - powiedziała.

Podchodzę do tego indywidualnie, sama nie miałam takiej sytuacji, więc staram się gdzieś otworzyć swoje serce i zrozumieć. Ale jestem wychowana tak, że wiem, że życie to jest coś, czego nie można po prostu zlikwidować, bo się chcę, ma się taką zachciankę. Wszystko jest po coś - stwierdziła Nowakowska.

Dodała, że ona sama pogłębia swoją wiedzę na ten temat.

Jako kobieta i osoba, która stara się być osobą myślącą, cały czas zgłębiam i edukuje się w tym temacie, żeby kiedyś podjąć stanowisko, które kiedyś będzie wartościowe - powiedziała.