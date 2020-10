Taco Hemingway na swoim InstaStories zamieścił tekst, który skierował do protestujących kobiet. Na początku wyjaśnił, czym według niego jest patriotyzm.

Każdej osobie, która publicznie sprzeciwia się obecnej władzy, automatycznie stawiany jest zarzut o brak patriotyzmu oraz antypolskość, jednak patriotyzm nigdy nie polegał na ślepym wspieraniu obozu rządzącego. Patriotyzm polega na dbaniu o zdrowie i szczęście swoich rodaków. Patriotyzm polega na empatii i pomocy słabszym. Patriotyzm polega na wyrażaniu głośnego sprzeciwu, gdy innym dzieje się krzywda. I w takiej definicji patriotyzmu (w przeciwieństwie do tej, która skupia się na bezrefleksyjnej żonglerce hasłami, ważnymi datami i nazwiskami) jestem patriotą w stu procentach - stwierdził.

Wyraził również dumę z faktu, że cały kraj walczy o swoje prawa.

Duma mnie rozpiera, gdy widzę, co się dzieje w Polsce. Mowa nie o rządzących rzecz jasna, ale o reakcji społeczeństwa na ostatnie wydarzenia. Głęboko wierzę, że za jakiś czas będziemy to wszystko wspominać jak jakiś bardzo długi, bardzo zły sen. Patrząc na nastroje społeczne, koniec jest już bliżej niż dalej. Bądźcie bezpieczni, miejcie oczy dookoła głowy, krzyczcie, maszerujcie, śpiewajcie, skandujcie. Przypomnijcie rządzącym, że patrzymy im na ręce. Dziewczyny, społeczeństwo z wami - tak chciałem napisać, ale nawet statystycznie rzecz biorąc, przecież to wy jesteście tym społeczeństwem. Kocham was wszystkich, Filip - podsumował.

Raper prywatnie związany jest od kilku lat z Igą Lis. Córką Tomasza Lisa i Kingi Rusin. Mama jego dziewczyny przekazała na pomoc prawną dla protestujących kobiet 100 tys. złotych.