Aktor znany z filmu "Młode wilki", a od pewnego czasu prezenter TVP Info i TVP2 znany jest ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi.

Właśnie pokusił się o kolejną "złotą myśl".

Postanowił skomentować obostrzenia, które wprowadził rząd. Chodzi mu głównie o brak możliwości wyjścia do restauracji i barów po godz. 21 oraz na siłownię.

I znowu za wszystko zapłacą faceci. Zero knajp, zero sportu, zero kumpli. A kobiety nadal z radością piorą, prasują, gotują i sprzątają! I gdzie tu sprawiedliwość? - mówi na zamieszczonym na Instagramie nagraniu.