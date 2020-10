To była jedna z najgorętszych par ostatnich miesięcy. Nikt nie spodziewał się, że ten związek będzie trwa tylko 225 dni.

A jednak. Blanka w rozmowie z "Galą" we wtorek potwierdziła, że nie jest już partnerką Barona. Potem skasowała wszystkie zdjęcia, na których wspólnie pozowali.

Na Instagramie autorki powieści erotycznej "365 dni" pojawiło się wiele komentarzy wspierających celebrytkę.

Blanka postanowiła podziękować za te miłe słowa.

To był naprawdę, słuchajcie, długi i piękny dzień. Chciałabym podziękować, zwłaszcza kobietom, za całą masę cudownej energii i wiele słów wsparcia. To naprawdę miła odmiana, bo ostatnio dostawałam tylko wiadomości, że jestem brzydka i źle mi w aparacie. Także dzięki, moje kochane panie - powiedziała na nagraniu.

Zapewniła, że w życiu kieruje się słowami, które ma wytatuowane na żebrach.

Tak jak wam powiedziałam, na tym profilu nie będzie ani negatywnych emocji, ani negatywnych energii, a że ja w życiu kieruje się maksymą, którą mam wytatuowaną na żebrach, a mianowicie: nigdy niczego nie żałuję, bo wszystko w życiu dzieje się po coś, to dalej będę was spamować El Gouną i dalej będziecie oglądać to ciepełko, bo słyszałam, że w Warszawie, tak jak zresztą w całej Polsce dobrobytu nie ma. Także ja was będę ładować, wy ładujcie siebie - powiedziała.