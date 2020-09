Jakiś czas temu publikowałam na stories zajawkę o moim najważniejszym projekcie w życiu. Wreszcie nadszedł ten dzień, w którym mogę się pochwalić, o co chodziło. Mam 21 lat i właśnie otworzyłam swoją własną markę kosmetyczną Jusee Cosmetics. Marzenia naprawdę się spełniają - napisała na Instagramie Wieniawa.

Premiera miała miejsce 21 września, a serwery padły już po 6 minutach od startu sprzedaży.

Ceny nie wszystkim przypadły do gustu. Za szminkę do ust trzeba zapłacić 69 złotych, a zestaw pomadek to wydatek rzędu 349 złotych.

Pod postem Julii pojawiło się wiele krytycznych komentarzy.

Nie jestem pewna, czy są to przystępne ceny dla przeciętnego fana Julii, czyli nastolatki. Już widzę reakcję rodziców, jak taka nastolatka prosi o 150 zł, bo musi kupić sobie tusz od Wieniawy... - napisała jedna z internautek.