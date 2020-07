Antoni Królikowski ma na swoim koncie kilka medialnych związków z takimi aktorkami, jak Julia Wieniawa, Katarzyna Sawczuk czy Laura Breszka. Od półtora roku jego dziewczyną była niewywodząca się ze świata show biznesu Katarzyna Dąbrowska. Jednak niecały miesiąc temu, partnerka Antka poinformowała na Facebooku, że ich związek to już przeszłość.

Sam Królikowski nie komentował informacji o rozstaniu, ale media szybko zaczęły donosić, że w życiu aktora już pojawiła się nowa miłość. Okazuje się, że jest nią aktorka Joanna Opozda.

Antoni nie potwierdzał tego związku aż do wczoraj, kiedy to poczuł się w obowiązku stanąć po stronie ukochanej, zaatakowanej przez Pudelka. Plotkarski portal opublikował bowiem tekst, w którym opisał sytuację, do jakiej miało dojść w jednej z warszawskich restauracji. Joanna Opozda oblana niechcący drinkiem przez kelnerkę, miała urządzić kobiecie karczemną awanturę, doprowadzając ją do łez.

Antek Królikowski napisał więc do Pudelka list, w którym wyjaśnił całą sytuację, przyznając jednocześnie, że Joanna Opozda jest jego dziewczyną:

Drogi Pudelku! Wyobraź sobie, że w lipcowy wieczór zapraszasz dziewczynę na kolację do restauracji. Jest chłodno, ale siadacie na ogródku, bo jak zwykle jesteście z dwoma psami. Składacie razem zamówienie, po czym kelnerka niechcący wylewa na Was drinki i... Jest dramat!

Aktor twierdzi, że zarówno on, jaki i jego dziewczyna podeszli do całej sytuacji z humorem, od kelnerki zaś nie doczekali się nawet słowa "przepraszam":

Ubrania: sukienka, koszulka, spodnie - nadają się już tylko do prania, ale wcześniej marzysz o tym, żeby przebrać mokre ciuchy, bo o 22 ciepło już nie jest... Prosisz więc o zapakowanie jedzenia na wynos, płacisz i szykujecie się do ewakuacji. Mimo wszystko obracacie całą sytuację w żart, bo nic innego zrobić już nie można. Od kelnerki oczekujecie jedynie zwykłego „przepraszam”, którego nie słyszycie. Każdy ma czasem gorszy dzień, wiadomo. Ale następnego dnia czytasz o sobie, a przede wszystkim o swojej dziewczynie, taki artykuł... -

Czekamy zatem na oficjalny debiut nowej showbiznesowej pary na czerwonym dywanie.