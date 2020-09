Pani Blanko z giga zasięgami! Cholera jasna. Zaangażowani społecznie ludzie dwoją się i troją od lat, aby leczenie chorób psychicznych przestało być w Polsce czymś wstydliwym. (...) Jeden taki idiotyczny wpis czy filmik zamieszczany dla zysku, a trafiający pod strzechy, niweczy te wysiłki jednym ruchem. Dlaczego Pani to robi? Nie dało się zarobić tych kilkunastu czy tam iluś tysi bez uderzania w chorych ludzi i robienia im wody z mózgu? - pyta Paulina Młynarska.

Choć w dalszej części wpisu nie pada nazwisko Małgorzaty Rozenek, to nawiązuje on do odwiedzin salonów kosmetycznych. To właśnie celebrytka, która niedawno została mamą małego Henryka chwali się w mediach społecznościowych wizytami w takich miejscach oraz pokazuje, że nawet na planie filmowym odciąga pokarm.

Co się z wami wyczynia, celebrytki instagramowe? Jak nie ciągniecie łacha z ludzi z nadwagą, to macie bekę z psychicznie chorych. Jak nie zachęcacie do robienia z siebie wychudzonej, wiecznie głodnej mumii, to twierdzicie, że "każda mama, która ma lakatator, może sobie pozwolić na cały dzień zabiegów dla urody” - napisała Młynarska.

Chciwość i głupota leją się wiadrami. Młode dziewczyny to chłoną, a potem wiele z nich musi właśnie do psychiatry, po receptę! Masakra. P.S. Zgodnie z obowiązującym trendem czekamy teraz na przeprosiny ze strony Pani Blanki, ale oczywiście wyłącznie wobec tych, które i którzy są tak przewrażliwieni i pozbawieni dystansu, że poczuli i poczuły się urażeeeeeni/urażooooone - czytamy.

Pod wpisem Młynarskiej pojawiło się wiele popierających jej opinię komentarzy.

Blanka Lipińska z kolei postanowiła odpowiedzieć na krytykę.

Jest mi bardzo przykro, że zostałam niezrozumiana przez bardzo wiele osób. Jest mi bardzo przykro, bo bardzo wiele osób z tego powodu poczuło się dotkniętych i jest mi bardzo przykro, że w ten sposób funkcjonują social media - napisała.