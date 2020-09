Instagramowe relacje Tatiany Okupnik zaczęła od swoich problemów związanych z ciążą i macierzyństwem. Piosenkarka przyznała, że przez długi czas zmagała się z depresją ciążową, a po poród spowodował w jej ciele spore dewastacje.

Reklama

Ponieważ fanki bardzo doceniły szczerość Tatiany i podziękowały jej za szczere mówienie o problemach dotykających kobiet, na temat których inne celebrytki milczą, piosenkarka postanowiła kontynuować opisywanie swoich problemów zdrowotnych. Ostatnio zamieściła post, w którym opisała swoje funkcjonowanie z migreną. W przypadku Tatiany nie są to jednak zwyczajne bóle głowy, a ostre ataki, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie i zwykle wymagają wizyty w szpitalu. Aby pokazać, jak wpływa na nią migrena, Okupnik zestawiła swoje zdjęcie z sesji, do którego pozowała pięknie ucharakteryzowana z perlistym uśmiechem, ze zdjęciami zrobionymi jej w trakcie ataku migrenowego:

Instagram/FB vs rzeczywistość...

Poniedziałek vs Wtorek;)

Światła makijaż strój vs takie coś;)

Specjalnie zamieszczam to zdjęcie oczywiście dziękując za pozytywne komentarze pod zdjęciem z sesji do kalendarza Fundacji Akogo na 2021 w czerwonej sukni. Ale życie to sinusoida. Nie tylko chodzi mi o powierzchowność ale o to co dzieje się z nami w środku;) juz mówiłam, ze jestem od lat migrenowcem. Mam migrenę chroniczną, która nasiliła się po ciążach. Wiem, ze dla kogoś kto nie miał migreny albo np zespołu popunkcyjnego trudno zrozumieć, że ból głowy może ściąć z nóg. Światłowstręt, zapachowstręt. Przy ostrym ataku niemozliwość mówienia(afazja), zaburzenia widzenia, niemożliwość poruszania się. Ja podczas ataków całe szczęście mogę pisać tylko, że nie widzę gdzie piszę... W takim ciężkim rzucie migrenowym konieczna jest wizyta w szpitalu, żeby przerwać atak oraz wykluczyć inne przyczyny. (...)

Tatiana zaapelowała także do fanów o empatię wobec innych migrenowców:

I tak na koniec- jeśli zobaczycie kogoś w pochmurny dzień w okularach słonecznych, albo w zamkniętym pomieszczeniu chroniącego się przed światłem właśnie okularami albo czapką z daszkiem;) to podpowiem, ze przyczyna może być bardzo prosta- migrena, zapalenie spojówek, jakiś inny problem;) Ja parę razy usłyszałam „odjebało jej okulary nosi a słońca nie ma”. Także pozdrawiam migrenowców. Głowy do góry. A dziewczynom macham bo raz jestesmy petardy a raz wyglądamy jak O KUPA;))) i to tez jest fajne, bo nie ma nudy...

Fanki Tatiany jak zwykle podziękowały jej za szczerość:

Dziękuję Pani za to co robi dla Nas Kobiet. Dziękuję jako migrenowiec dziś z migreną właśnie oraz jako kobieta po bardzo ciężkim porodzie. Dziękuję

jak dobrze, że Pani tu jest

Uwielbiam Cię dziewczyno - dla mnie możesz nie wyglądać, ale to co mówisz, piszesz, pokazujesz - klękajcie narody - mało jest takich znanych osób które po prostu mówią jak jest - prawdę. Cudna, kochana- najlepsza, pięna

Dziękuję że Pani...Za każde słowa które pani pisze i nagrywa...