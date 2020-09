Borys, Al i Bono – to tylko niektórzy bohaterowie relacji Marcina Dorocińskiego z „Zakątka Weteranów”. Wszyscy trzej to emerytowani, czworonożni funkcjonariusze, którzy z różnych przyczyn nie mogli zostać przy swoim przewodniku. „Zakątek Weteranów” to niezwykła inicjatywa, tworzona przez byłych i czynnych funkcjonariuszy policji, którzy zapewniają opiekę i leczenie psom i koniom wycofanym z powodu podeszłego wieku lub schorzeń z szeregów służb mundurowych.

„Zakątek Weteranów” funkcjonuje na zasadach stowarzyszenia tworzonego przez wolontariuszy i utrzymuje się wyłącznie z darowizn. Dlatego z okazji premiery w Stopklatce serialu „Hudson

i Rex”, opowiadającego o przygodach detektywa i jego czworonożnego partnera, stacja zdecydowała się wesprzeć psiaki, które nie miały tyle szczęścia, co serialowy, czworonożny bohater. Tak powstał konkurs „Szukamy polskiego Rexa”, w którym każde zgłoszenie to 1 zł przekazany przez Stopklatkę na rzecz „Zakątka Weteranów”.

Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na stronę https://polskirex.stopklatka.pl/, wgrać zdjęcie swojego psa i krótko odpowiedzieć na pytanie: dlaczego Twój pies jest dobrym kompanem? Zgłoszenia są bezpłatne, a poza możliwością wsparcia Zakątka, uczestnicy mają również szansę zawalczyć o atrakcyjne nagrody.

Oglądaj relację Marcina Dorocińskiego z „Zakątka Weteranów” i poznaj psy, które podobnie jak bohater serialu „Hudson i Rex” poświęciły swoje życie na niesienie pomocy ludziom. Relację można śledzić na Instagramie @marcindorocinski, a widzowie ciekawi przygód komisarza Hudsona i jego partnera Rexa mogą śledzić je od 5 września o godz. 10:00 na antenie Stopklatki.