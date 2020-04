Choć z początku opinie na tema używania jednorazowych maseczek były podzielone, dziś specjaliści zachęcają wszystkich do ich noszenia w przestrzeni publicznej. Podobnie jak jednorazowe rękawiczki, są bowiem formą zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Niestety powszechne stosowanie tych środków ostrożności powoduje, że zaczynają one zaśmiecać ulice. Wiele osób uznało najwyraźniej, że w czasach pandemii troska o środowisko nie jest najważniejsza.

Marcin Dorociński poruszony widokiem maseczek i rękawiczek zaśmiecających miasta, postanowił uwrażliwić swoich fanów na ten problem:

Ulice naszych miast zaczynają tonąć w jednorazowych maseczkach i rękawiczkach. To zdjęcie z Hiszpanii, ale w Polsce jest nie lepiej - obserwuję to idąc na spacer z psem. Epidemia nie zwalnia nas z obowiązku dbania o planetę, z elementarnej kultury i troski o dobro wspólne. Nie zaśmiecajmy chodników, skwerów, parków tymi odpadami - tylko wyrzucajmy je do miejsc, ku temu przeznaczonych.



Dużo zdrowia i #zostańwdomu

Na problem ten uwagę zwróciła także Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia porzuconych na trawnikach jednorazowych rękawiczek i napisała:

Do tej pory tonęliśmy w plastikowych torbach. Teraz toniemy w jednorazowych rękawiczkach. Te zdjęcia to efekt spaceru ok.150 metrów. Ludzkość