Iwona Węgrowska po raz pierwszy została mamą w 2015 roku. Wówczas na świat przyszła jej córeczka Liliana. Po jakimś czasie, piosenkarka wraz z partnerem starali się o drugie dziecko. Niestety próby wciąż kończyły się niepowodzeniem, a Iwona dwa razy poroniła. O swoich przejściach i walce o drugą ciążę napisała 14 sierpnia na Instagramie, ogłaszając z radością, że w końcu się udało:

Reklama

Kiedy tak bardzo sie starałam i bardzo chciałam zajść w ciążę, niestety nie udawało się🤨😞Przeszłam trzy poronienia🙄😭. Kiedy moja głowa zupełnie odpusciła,zajełam się pracą ,tym co kocham najbardziej 😍🤗 to stał się cud! Poprostu któregoś dnia źle się poczułam,kupiłam test i okazał się pozytywny🤗

W pierwszym momencie byłam w szoku😉.

Kochanie mamy to🤗🤗🤗🤗🤗🤗🙊🙊🙊🙊krzyczalam,że jestem w ciaży!

Po minucie ten szok przerodził się w wielkie szczęście.

Dzieci to wyjątkowy dar od Boga. Moje marzenie się spełniło i bardzo bym chciała ,by wszystko było ok . Zostać mamą poraz drugi ? Wow.....nawet sobie nie wyobrażacie jaka jestem szczęśliwa . Jeszcze z mężczyzną, którego się kocha nad życie. Nie może być lepiej.

Media zainteresowały się drugą ciążą piosenkarki i zarówno dziennikarze, jak i fani coraz częściej pytali o jej samopoczucie w ciąży. Kilka dni temu w rozmowie z jednym z reporterów Iwona tajemniczo wyznała, że sprawa się skomplikowała i coś więcej na temat swojego stanu będzie mogła powiedzieć za kilka dni. Niestety okazało się, że wiadomości są bardzo złe.

Węgrowska na swoim Instagramie właśnie poinformowała, że straciła ciążę:

Tak wyglądał koniec lipca. Ogromna radość !!!!!!



Za szybko się pochwaliłam?! Sama nie wiem....teraz i tak nie ma to już znaczenia😭

Kiedy usłyszałam serduszko ❤byłam pewna, że nic złego się juz nie wydarzy i pochwaliłam się z Wami tą radosną nowiną .

Niestety Serce Mojego Dziecka przestało bić🖤😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

To dla mnie trudny moment i bardzo ciężko mi o tym pisać i mówić. Nie moge się pozbierać od paru dni i nie mogłam już znieść pytań jak dzidziuś.

To pierwsze takie poronienie, tak trudne i tak bolesne.

To wszystko co moge powiedzieć teraz🖤😭

Iwona Węgrowska to nie jedyna gwiazda, która musiała zmierzyć się z dramatem poronienia. O takich doświadczeniach mówiły także Aleksandra Żebrowska, Edyta Górniak, czy Małgorzata Rozenek.