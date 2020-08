W przejmującym poście opublikowanym na Instagramie Michał Piróg, który wiele lat temu sam wyznał publicznie, że jest homoseksualistą, krytykuje polskie władze za postawę wobec osób LGBT:

Polska jest moim domem. Jest mi ojcem i matką. Polakiem jestem i dzieckiem Polaków. Polska krew w żyłach mi płynie. Teraz zdaje się , że matka na mnie pluje lecz nie jej to ślina a ludzi którzy hańbią jej imię. Niczym Rosja, Prusy i Austria będąc u władz mego kraju. Plując na braci i siostry swoje. Mówią, że nie ma dla nas miejsca. Jestem byłem i będę. Możesz mnie chcieć uciszyć lecz krzyczeć będę. Możesz mnie wypędzić lecz zapewniam, że powrócę . Możesz mnie jak Hitler zabić lecz odrodzę się w następnych pokoleniach. Jestem przecież Polską która zawsze się odradza. Jesteś zaborem, uzurpatorem kłamcą i złodziejem który kłamstwem i siłą chce rzeczywistość zmienić.

Na koniec Michał wykazał się optymizmem wieszcząc obecnej władzy rychły koniec:

Lecz pamiętaj rządowy urzędniku, twoi poprzednicy źle skończyli. Czas twój nadchodzi może leniwie lecz jest nieuniknione od którego nie uciekniesz.

Pod postem jedna z internautek napisała:

Tęcza tęczą ale co do pochodzenia.... to jak to Panie Michale jest? To jednak nie żydowskie?

Piróg odpowiedział:

jak to jest z Pani myśleniem ??? Jesteśmy Polakami korzeniami żydowskimi. Mieści się w głowie ???

Fani wsparli Michała Piróga, choć znalazły się także głosy krytyczne. Niektórzy uznali bowiem, że tancerz nie ma powodów do narzekania na brak tolerancji, czy gorsze traktowanie, bowiem udało mu się zrobić karierę i zyskać popularność.