Uchwalona przez Radę Europy Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej została ratyfikowana przez Polskę w 2015 roku. Ostatnio jednak politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji doszukali się w jej zapisach prób szerzenia szkodliwej dla "polskich wartości" ideologii i planują jej wypowiedzenie.

Martyna Wojciechowska uważa, że to bardzo duży błąd:

Możemy się różnić poglądami, ale wierzę, że ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIANIA DOBRA OD ZŁA powinna być ponad podziałami.

A zamiar wypowiedzenia przez Polskę Konwencji Stambulskiej TO ZŁO. Dlaczego?



KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ (nazywana Konwencją stambulską lub Konwencją antyprzemocową) została podpisana przez Polskę w 2012 a ratyfikowana w 2015.



W skrócie: Zapisy Konwencji mówią, że przemoc wobec kobiet i przemoc domowa NIE SĄ SPRAWĄ PRYWATNĄ, a państwa są zobowiązane do zapobiegania przemocy, ochrony ofiary i karania sprawców.

Wojciechowska podkreśla, że przemoc domowa wciąż jest w Polsce ogromnym problemem, a wypowiedzenie konwencji mającej na celu walkę z nią, tylko pogorszy sytuację:

W POLSCE NAWET 700 TYSIĘCY KOBIET ROCZNIE DOŚWIADCZA PRZEMOCY psychicznej, fizycznej, seksualnej czy ekonomicznej. Każdego roku od 400 do 500 kobiet TRACI ŻYCIE w związku z przemocą w rodzinie. A ok. 200 kobiet znajduje się w więzieniu za zabójstwo swojego oprawcy, popełnione w samoobronie, bo pomoc od państwa, które powinno je chronić nie przyszła na czas! (dane za @centrumprawkobiet )

Podróżniczka, opierając się na swoich obserwacjach z różnych stron świata przestrzega przed bagatelizowaniem problemu przemocy domowej:

W Polsce wciąż ochrona OFIARY przemocy domowej jest na słabym poziomie. Ofiary gwałtu muszą przedstawiać skrupulatne dowody napaści jakby „same były sobie winne”.

A tymczasem gwałt to wg konwencji stambulskiej akt seksualny, do którego doszło BEZ ZGODY osoby pokrzywdzonej. To znaczna różnica, prawda?



Podróżuję na krańce świata i widziałam do czego prowadzi lekceważenie zapisów prawnych, które powinny ludzi chronić.



Wypowiedzenie konwencji stambulskiej to KROK WSTECZ.

TO WSTYD!!!

Liczę, że osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji wybiorą odpowiedzialnie.

Apel Martyny Wojciechowskiej poprała Magda Mołek, która w komentarzu pod postem podróżniczki napisała:

Martyno! DziękujeMY za Twój głos w tej ARCYWAŻNEJ dla nas sprawie. Tak, to, co robią politycy, to WSTYD ‼️