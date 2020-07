Podróżowanie to jej pasja, która z czasem stała się także zawodem. I choć w wywiadach podkreślała, że całkiem nieźle radziła sobie z domową kwarantanną, to jak widać tęskniła za tym, by spakować plecak i ruszyć w świat. Teraz, kiedy granice Polski oraz wielu innych krajów zostały otwarte, Martyna Wojciechowska wybrała się na kolejną wyprawę:

RUSZAM NA KRANIEC ŚWIATA! Ekipa programu melduje się na planie!✌️

Kobieta, do której lecę jest absolutnie wyjątkowa! Nie mogę się doczekać, aż ją poznacie!

Kto jest ciekawy kolejnych odcinków?😜

Mimo podróży, dziennikarka nie zapomniała o II turze wyborów, do czego zachęciła także swoich fanów:

PS. W NIEDZIELĘ DRUGA TURA WYBORÓW. Możesz zagłosować nawet, jeśli będziesz wtedy na wyjeździe służbowym czy na wakacjach! Do 10 LIPCA pobierz z gminy, w której jesteś zarejestrowany na liście wyborców zaświadczenie uprawniające do głosowania, idź i ODDAJ GŁOS🙏🏻

To my decydujemy jaki będzie kraj, w którym żyjemy!🇵🇱

Choć fani próbowali sprowokować Martynę Wojciechowską do tego, by zdradziła na kogo zamierza głosować, dziennikarka nie wdała się z nimi w dyskusję.