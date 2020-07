Kilka godzin temu żona Jerzego Stuhra poinformowała, iż jej mąż wyszedł już ze szpitala i czuje się dobrze.

Teraz informacje te potwierdził także Maciej Stuhr. Na swoim profilu na Facebooku aktor podziękował wszystkim tym, którzy w ostatnich tygodniach wspierali jego tatę:

Ponieważ mój Tato nie dorobił się póki co Facebooka, w jego i rodziny imieniu bardzo pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w ostatnich tygodniach! Ekipie ratunkowej z Rabki, szpitalowi w Nowym Targu oraz szpitalowi w Prokocimiu za fantastyczną, szybką i profesjonalną pomoc. Każdej pielęgniarce, oddziałowym, ratownikom i fizjoterapeutom oraz oczywiście lekarzom wielkie dzięki i brawa dla Was! Dziękujemy z całego serca!

Stuhr junior zaapelował także, by w sytuacji, jaka spotkała jego ojca, bezzwłocznie wzywać fachową pomoc:

W przypadku udaru mózgu, absolutnie kluczowe są pierwsze godziny. Jeśli niepokoi Was stan kogoś w Waszym otoczeniu, jeśli utrudniony jest kontakt, człowiek nagle inaczej reaguje, nie potrafi wyciągnąć ręki, wskazać czegoś palcem, dotknąć sobie czubka nosa - nie zastanawiacie się, wzywajcie karetkę. Nie dzwońcie po wujka Mietka, który jest lekarzem, nie wieźcie autem pacjenta do szpitala- dzwońcie na 112. To najlepszy rodzaj pomocy, który taki człowiek może otrzymać!

Na koniec Maciej Stuhr zapowiedział powrót taty do formy:

Jeszcze raz dziękujemy, także za wszystkie ciepłe słowa, które do nas nieustannie napływały! Serdecznie pozdrawiamy! Komisarz Ryba wraca do akcji!

W komentarzach pojawiły się życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla Jerzego Stuhra. Fani nie kryją radości, że aktor wraca do zdrowia.