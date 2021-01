Do zdarzenia miało dojść w lutym ub.r. w hotelu Parisel Palace w Klimkach pod Łukowem, gdzie odbywały się warsztaty dla kandydatek.

Według Krysiaka ofiarą jest dyrektorka marketingu i PR w jednej z brytyjskich firm. - Wracając do pokoju zauważyła idącą za nią gwiazdę publicystyki TVP INFO. Nie spodziewała się, że kiedy otworzy drzwi do pokoju - mężczyzna wepchnie ją do środka. Tam - jak powiedziała śledczym kobieta - miał ją zgwałcić - opisał dziennikarz

W relacji zaznaczono, że kobieta ma nagranie z dramatycznych wydarzeń. - Nie widać na nim oprawcy. Słychać, jak kobieta prosi go, żeby nie robił jej krzywdy. Słychać też oprawcę, który nie daje za wygraną - czytamy. Według ofiary, gwiazdor miał ją straszyć, że jeśli komuś powie, to on jej nie odpuści. Chwalił się, że jest powiązany z niemiecką grupą przestępczą i groził, by lepiej uważała - zaznaczono.

Jakimowicz zabiera głos

- Nikogo nie zgwałciłem! Przysięgam na zdrowie moich dzieci! Nie jestem zdolny do takich czynów, brzydzę się agresją wobec kobiet - oświadczył Jakimowicz w rozmowie z Onetem. Zaznaczył, że nie został w tej sprawie nawet przesłuchany.

- Przyzwyczaiłem się do ataków, ale zarzuty o gwałt to przekroczenie wszelkich zasad. Jestem w każdej chwili gotowy zeznawać w prokuraturze - zadeklarował.

Post Piotra Krysiaka godzi w moje dobre imię i cześć i w związku z tym podejmę kroki prawne dla ochrony moich dóbr osobistych - podkreślił w oświadczeniu Jakimowicz. Przedstawiona przez niego wersja wydarzeń w Hotelu Parisel Palac w Klimkach ewidentnie jest przekłamaniem, atakiem na moją osobę i ma na celu wyeliminowanie mnie z życia publicznego, w tym ze współpracy z Telewizją Polską, na co nadzieję wyraził sam autor kończąc swój post - dodał.

Co na to TVP?

Jarosław Olechowski, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, w odniesieniu do wpisów Krysiaka oświadczył: - Łączenie Telewizji Polskiej z opisaną w internecie historią rzekomego gwałtu jest całkowicie nieuprawnione. Nawet z ww. postu jasno wynika, że przywoływane zdarzenie nie ma związku z produkcją realizowaną przez TVP - zaznaczył

Dodał, że do dyrekcji TAI "nie wpłynęły żadne informacje wskazujące na nieobyczajne zachowanie któregokolwiek z prowadzących czy gości programów publicystycznych TVP Info”.

Śledztwo w sprawie po zgłoszeniu kobiety prowadzi prokuratura w Łukowie.