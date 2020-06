Dzięki swoim sympatiom politycznym ukierunkowanym na partię PiS, Jarosław Jakimowicz stał się częstym gościem programów publicystycznych TVP. Gwiazdor "Młodych Wilków" występuje w nich jako ekspert od wszystkiego. Wczoraj zaproszono go do audycji #Jedziemy by skomentował spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem.

Okazało się, że Jakimowicz jest wielkim zwolennikiem wizyty polskiego prezydenta w Białym Domu:

Każdy z naszych chłopców w spodenkach - Kosiniak-Kamysz czy Trzaskowski itp. - który mówi, że prezydent powinien się zastanowić i nie jechać, skakałby jak dziecko, co dostało balonik, gdyby dostał takie zaproszenie

Aktor postanowił także bardzo jasno zamanifestować na kogo zagłosuje w niedzielnych wyborach, bowiem zaprezentował wiszący w swojej kuchni baner z wizerunkiem obecnego prezydenta i hasłem "mój prezydent Andrzej Duda"

Użytkownicy Twittera nie zostawili na Jarosławie Jakimowiczu suchej nitki:

jakie "media" takie "autorytety"

'wybitny i niezależny ekspert' na miarę obecnej TVP. Co z tą Polską...

Jaki aktor taki ekspert

Kilka dni wcześniej na swoim profilu na Instagramie Jakimowicz również zamieścił zdjęcie z wiszącym na płocie banerem Andrzeja Dudy.

Jakimowicz w swoich mediach społecznościowych sporo uwagi poświęca także na krytykę głównego rywala Andrzeja Dudy, Rafała Trzaskowskiego:

Zagłosujcie na TRZASKOWSKIEGO a obrazki z zadym emigrantów z Francji 🇫🇷 , Belgii 🇧🇪 w ciągu 10 lat staną się naszą rzeczywiscią 💣i skończy się robienie sobie żartów ‼️ - napisał w jednym ze swoich postów