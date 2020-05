Była narzeczona Tomasza Karolaka, Viola Kołakowska twierdzi, że pandemia koronawirusa to wymysł mediów, a polski rząd sprzedał Polaków Billowi Gatesowi. Gwiazdor jednego przeboju "Czarne oczy", Ivan Komarenko apeluje do naszych władz, by nie wprowadzały obowiązkowej szczepionki na koronawirusa bo to "zamach na wolność narodu polskiego". "Przebudzona" Doda od kilku tygodni zamieszcza w swoich mediach społecznościowych filmy propagujące teorie spiskowe na temat pandemii i wreszcie Edyta Górniak, która w rozmowie z prawicowym publicystą deklaruje, że prędzej zginie, niż da się zaszczepić na koronawirusa i sugeruje, że pandemię wyreżyserowali globaliści z Billem Gatesem na czele.

W zalewie tych celebryckich nonsensów głosem rozsądku jest apel Michała Piróga. Tancerz na swoim Instagramie pochwalił się samodzielną stylizacją swojego zarostu i przy okazji poprosił swoich fanów, by zamiast wierzyć w teorie spiskowe, zaufali swojemu rozsądkowi:

postrzyżyny pandemiczne. Wąs został, uszy zostały. Wiec poczytuję zabieg za wielce udany... jeszcze chwila i może sobie sam dziecko zrobię. Miłego dnia. Uważajcie na siebie. Nie słuchajcie niektórych osób i teorii spiskowych. Wariatów jest wielu, wszędzie. Zachowajcie zdrowy rozsądek. Jeśli nie idziecie na techno party i nie macie zamiaru wyjść z domu z zamiarem lizania klamek to spacer jak najbardziej zalecany....

Kiedy jedna z fanek napisała, że na wielu celebryckich profilach roi się od teorii spiskowych na temat koronawirusa, Michał dodał:

Jak tylko widzę jakieś takie opcje to uciekam jak najdalej.... teorie spiskowe wręcz kocham. Są jedynie potwierdzeniem mojej teorii o tym, że ludzie mają tornado w głowie ... ale sà niebezpieczne. Co pokazała historia...