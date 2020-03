Najsłynniejsza restauratorka w Polsce została nawet z tej okazji nominowana do "Biologicznej bzdury roku".

Gwiazda postanowiła odpowiedzieć krytykom i skomentować sytuację ekskluzywnie dla "Dzień Dobry TVN".

To był dowcip na temat tego, że nie ma wynalezionego wciąż środka na rzecz, która nas przeraża, więc wszystkie wiary ludowe są aktywne. Cebula może być prawdziwa lub nie, ale na pewno nie zaszkodzi. To zwykły żart, ale chyba tylko w Polsce ludzie mogą wziąć to na serio. Nie jest dobrze - powiedziała.