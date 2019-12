Klip zatytułowany "Ona by tak chciała służyć ze mną" został nagrany przez Ministrancką Wytwórnię Muzyczną, jako jej debiutancka, amatorska produkcja. Opublikowane na YouTube wideo w dwa dni obejrzało ponad 700 tys. internautów.

Nasza parodia została stworzona w celach humorystycznych przez prawdziwych ministrantów, a nie jakichś podrabiańców i nie ma na celu nikogo obrazić - piszą ministranci

A o czym śpiewają w swoim nagraniu? O tym, że bycie ministrantem nie jest dla kobiet:

Fajna to jest sprawa, ale tylko dla facetów. To nie jest tak dziewczyny, że my Was tu odrzucamy, bo dla Was też służymy i się dla Was poświęcamy - śpiewają twórcy parodii

A oto refren ich piosenki:

Ona by tak chciała służyć ze mną

Nosić albę i pomagać księżom

Ona by tak chciała dzwonić ze mną

Brać kadzidło, potem iść z pateną

Wśród zachwytów nad produkcją ministrantów pojawiają się także głosy oburzenia. Sparodiowali bowiem piosenkę Ronniego Ferrari "Ona by tak chciała", w której pojawia się dużo odniesień do seksu i narkotyków oraz wulgaryzmy.