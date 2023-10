W zamierzeniach "Polskie biesiady" miały być typowo wakacyjnym formatem, który zniknie z anteny wraz z końcem lata. Bardzo dobre wyniki oglądalności i opinie widzów sprawiły, że zarząd podjął decyzję o kontynuacji emisji programu. Teraz zarząd uznał, że koniec z "biesiadami" w TVP.

"Polskie biesiady" w TVP

Przebojowy cykl Telewizji Polskiej odwoływał się do tradycji wspólnego biesiadowania i wspólnego śpiewania. W plenerze, w gronie rodziny, przyjaciół, sąsiadów. Ekipa programu odwiedziła różne miejsca w Polsce, od Śląska po Warszawę, Małopolskę i Mazury, polskie góry i morze, bawiąc widzów tematycznymi, letnimi piknikami. Wśród biesiadników znalazły się muzyczne gwiazdy związane z poszczególnymi regionami Polski, lokalne zespoły folkowe, a także uczestnicy programów "The Voice of Poland" i "Szansa na sukces".

Gospodarzami programu byli m.in. Anna Popek, Robert Rozmus, Marek Sierocki, Izabella Krzan, czyŁukasz Nowicki. Do tej pory bawiliśmy się m.in. na biesiadzie śląskiej, warszawskiej, miłosnej, serialowo-filmowej, żeglarskiej, a nawet ułańskiej.

Program cieszył się bardzo dużą popularności. Jak podają Wirtualnemedia, pierwsze trzy wydania drugiej serii „Polskich biesiad” oglądało w 955 tys. osób, a średnio ponad 870 tys. widzów.

"Polskie biesiady" znikają z TVP

Już sobie jednak nie pośpiewamy. Przebojowy program znika z anteny. Jak poinformował branżowy portal Wirtualnemedia.pl, program "Polskie biesiady" emitowany będzie tylko do końca października. Ostatni odcinek pokazany zostanie w piątek 27 października br. Powód?

Wszystko to wina pogody! Plenerowe biesiady mogły się odbywać, kiedy dopieszczała nas słoneczna aura. Nie ma sensu, a momentami i możliwości, by nagrywać program na zewnątrz jesienią.

Jak informują Wirtualnemedia, w wieczornym paśmie zajmowanym dotąd przez "Polskie biesiady" TVP2 wyemituje jeden, finałowy odcinek show "Rytmy Dwójki", który to program obecnie nadawany jest po biesiadach o godz. 22.10.

"Rytmy Dwójki" to show, w którym publiczność wybiera największe polskie przeboje z różnych okresów. Na scenie prezentują się m.in. Marek Piekarczyk, Natasza Urbańska, Lanberry, Tomson i Baron, Alicja Węgorzewska i Edyta Górniak, którzy w każdym odcinku śpiewają w duetach z zaproszonymi do programu gośćmi. "Rytmy Dwójki" prowadzą Sandra Kubicka i Izabella Krzan.