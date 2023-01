O 14-letniej Sarze bez wahania można powiedzieć, że zrobiła już ogromną karierę. Nie została wprawdzie zwyciężczynią show, na co bardzo liczyła i co wróżyło jej wiele osób, ale zyskała tak dużą przychylność jury i widzów oraz fanów, że zaproszono ją do udziału w specjalnej edycji programu - "America's Got Talent: All-Stars". W projekcie tym pojawili się zwycięzcy i faworyci publiczności z różnych krajów. Sara była jedną z tych osób. Nie udało jej się wejść do finału rozgrywek, ale bynajmniej nie rozpacza z tego powodu.

Na swoim profilu na Instagramie Sara opublikowała post, w którym wyraziła wdzięczność za to, co ją spotkało. Zobaczcie, jak pięknie opisała swoje doświadczenie.