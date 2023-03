Opublikowane nagranie zostało opatrzone opisem, w którym Sara dziękuje Heidi za lekcję chodzenia na szpilkach.

Reklama

"Love you, u are the best!! (Kocham cię, jesteś najlepsza)", wyznaje Sara.

Fani, którzy obejrzeli wideo, są zachwyceni. Gratulują Sarze i doceniają kreatywność obu pań. Nagranie w krótkim czasie zdobyło ponad 40 tysięcy polubień.

Zobaczcie szaleństwa Sary i Heidi i dajcie znać, czy Wam też się podobają tak jak użytkownikom Instagramu.