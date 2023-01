O tym, że Małgorzata Rozenek-Majdan jest wielką fanką treningów rzeźbiących do perfekcji ciało, wiadomo już od dawna. Po urodzeniu syna prezenterka zrobiła naprawdę wiele, aby wrócić do formy. Relacje z jej wczesnorannych wizyt w sali ćwiczeniowej należącej do Anny Lewandowskiej, regularnie pojawiają się na Instagramie. Jej upór i konsekwencja w dążeniu do celu robią szczególne wrażenie. Małgorzata Rozenek rozpoczyna treningi na długo przed wschodem słońca, a dociera na nie jadąc zupełnie pustymi ulicami Warszawy.

Teraz do listy jej aktywności dołączyło coś nowego. Małgosia pokazała, jak ćwiczy jazdę na łyżwach - na zupełnie pustym lodowisku na warszawskim Torze Stegny. Z opisu filmu zamieszczonego na Instagramie wiadomo, że trening - podobnie jak ten w siłowni - odbywa się wcześnie rano i że adeptce sztuki łyżwiarstwa nie jest łatwo. Bynajmniej nie zamierza się jednak poddawać.

Fani, którzy zobaczyli nagranie, w większości docenili chęć Małgosi do podejmowania nowych wyzwań oraz figurę ("Wow, jaka piękna pupa, brawo" - napisał ktoś), a także poczuli się zobowiązani do zadbania o jej bezpieczeństwo - bezwzględnie zalecono jej zakładanie kasku. Gospodyni DDTVN przyznała rację osobom zwracającym uwagę na brak ochrony głowy i odpisała, że właśnie czeka na zamówiony kask, więc na pewno wkrótce będzie go już używać.

Zobaczcie Małgosię w łyżwiarskiej akcji.