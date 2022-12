Chodzi o zdjęcia, na których gwiazda pozuje z dziećmi oraz krótkie "animacje" z nią samą w roli głównej. Osoby komentujące ten wpis skupiają się już nie tylko - jak dotąd - na sztucznym wyglądzie gwiazdy, ale na jej "pustym, demonicznym wzroku" i przerażającej energii, którą emanuje.

Teorie na temat tego, co się dzieje z Madonną, są przeróżne. W komentarzach pojawiają się nawet stwierdzenia, że to nie już nie ona, a jej demon. Obserwatorzy piszą o tym, że artystka wygląda na odurzoną lekami przeciwbólowymi lub narkotykami. Że zachowuje się tak, jakby traciła zmysły. Pytają siebie nawzajem, co się z nią dzieje i dzielą się przerażeniem, które w nich wywołuje. Sugerują, że powinna zatrudnić egzorcystę. Stwierdzają, że wygląda na wyjątkowo nieszczęśliwą.

Jak Wy oceniacie aktualny look Madonny? Myślicie, że to kolejna kreacja artystyczna, czy prawdziwa ona...?