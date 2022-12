67-letnia Jolanta Kwaśniewska to niekwestionowana ikona stylu. O to, by pokazywała się w ich ubraniach, zabiegają najróżniejsi projektanci. Była pierwsza dama nigdy nie decyduje się jednak pochopnie na współprace w tym zakresie. Jej stylizacje to zawsze bardzo starannie przemyślane i dobrane do okazji zestawy.

Łukasz Jemioł - w jego warszawskim butiku prezydentowa gościła kilka dni temu - może więc mówić o naprawdę dużym szczęściu. Jolanta Kwaśniewska nie tylko szukała dla siebie ubrań w jego kolekcji, ale także profesjonalnie w nich pozowała. Zdjęcia Jolanty Kwaśniewskiej w projektach Łukasza Jemioła szybko trafiły na jego profil na Instagramie i obecnie promują zimową kolekcję jego marki.

Obserwatorzy, którzy mieli okazję je zobaczyć, są zachwyceni. Piszą, że taka kobieta jak Jolanta Kwaśniewska nawet w dresie wygląda elegancko, że to niedościgniona wzór pięknego wyglądu, że nigdy nie brakuje jej klasy. Gratulują Jemiołowi, że właśnie ją wybrał na modelkę i cieszą się, że zechciała pozować w ubraniach jego projektu.

"To jest taka baba z klasą" - podsumowała jedna z internautek i dodała ikonkę, a inna dodała: "Jednocześnie kobieta dystyngowana i zwykła szara Halina".

Też uwielbiacie styl byłej pierwszej damy?