O tym, że relacja modelki i piłkarza nie należy do łatwych, wiadomo od dawna. Para rozstała się krótko przed narodzinami swojego syna. Oliwier przyszedł na świat w lipcu 2021 roku, a Magdalena i Jakub zakończyli związek w czerwcu. Piłkarz dość szybko zaczął układać sobie życie od nowa, a kiedy Oliwier zachorował sytuacja dodatkowo się skomplikowała. Konflikt Magdaleny i Jakuba pogłębiał się. Choć oboje uczestniczyli w walce o zdrowie syna, publicznie oskarżali się o różne, ich zdaniem niewłaściwe działania w tej kwestii.

Reklama

Niestety chłopca nie udało się uratować. Oliwier zmarł latem bieżącego roku. Magdalena Stępień na pewien czas po jego śmierci zniknęła z mediów społecznościowych, ale teraz znów jest w nich aktywna i, jak informuje, stara się wrócić do życia - mimo wciąż mocno dającej o sobie znać żałoby. Rzeźniczak z kolei kilka dni temu poinformował o radosnym wydarzeniu w swoim życiu. Piłkarz wziął ślub z Pauliną Nowicką. Magdalena Stępień chłodno skomentowała ten fakt, a teraz zwróciła do swoich obserwatorów na Instagramie z prośbą o to, aby nie przysyłali jej żadnych informacji na temat tego, co dzieje się u jej byłego partnera. Jak widać, bardzo zależy jej na tym, aby odciąć się od przeszłości.