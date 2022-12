Sądząc po tym, co napisał Krystian Wieczorek na swoim profilu na Instagramie, można się domyślać, że nie tylko nie jest on fanem wynagradzania polskiej reprezentacji za udział w mundialu, ale także nie jest zadowolony z występu biało-czerwonych w turnieju.

Swoją wypowiedź aktor rozpoczął od ironicznej prośby do premiera - napisał, że chciałby dostać premię za wstanie z łóżka. Stwierdził też, że dodatkowa premia przydałaby się za każdy dzień bez słońca. Dalej wprost dodał, że plan motywowania piłkarzy ogromną kwotą 30 milionów złotych w sytuacji, gdy potrzeby społeczne na wielu polach są niezaspokojone, jest absurdalne, a rzekome potrzeby piłkarzy dosadnie wyśmiał. Wspomniał o luksusowych horrendalnie drogich zegarkach, których być może brakuje piłkarzom i dlatego spóźniają się na treningi. Jeśli faktycznie byłby taki problem, to oczywiście należałoby go rozwiązać...

Aktor zachęcił też swoich fanów do zgłaszania wszystkich indywidualnych potrzeb - możliwe, że pochyli się nad nimi święty Mikołaj.

Jak Wam się podoba jego komentarz w tej budzącej emocje sprawie?