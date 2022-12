Majka Jeżowska w programie Kuby Wojewódzkiego była bardzo otwarta.

Reklama

Mówiła, co myśli i nie stroniła od pytań związanych z seksem. Nazwała się nawet "rockandrollową sexy babci".

Pokazujesz na Instagramie roznegliżowanie zdjęcia. Chcesz, by młodzież dostała zawału? - zapytał Wojewódzki.

Pokazuję, póki mogę! - odpowiedziała Majka.

Reklama

Jeżowska opowiedziała, jak młodsi mężczyźni podrywają ją w mediach społecznościowych. Okazuje się, że jeden z fanów w obsesyjny sposób zachwycał się jej...stopami.

Miałam takiego fana albo zboka, jak zwał tak zwał, który pisał do mnie, że mam przecudne stopy. Ja to czytałam, bo miło jest czytać komplementy. Potem wrzuciłam zdjęcie w bikini ze stópkami. On odpisał, że wspaniałe zdjęcie, które wrzucił sobie na tapetę - opowiedziała.

Potem zaczął mówić, co robi, patrząc na to zdjęcie w telefonie... - dodała.

Gdy Wojewódzki zapytał, co robił ten mężczyzna, Jeżowska odpowiedziała wprost, że "dobrze sobie robił chyba...".

Okazuje się, że Majka nie zablokowała tego obserwatora.