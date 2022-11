Jesienią tego roku Zofia Malcolm skończyła 18 lat. Dotychczas to jej brat Tomasz zdecydowanie częściej pojawiał się u boku mamy przy okazji różnych show-biznesowych wydarzeń. Teraz jednak przyszedł czas i na nią. Wczoraj wieczorem Zofia towarzyszyła mamie na premierze filmu "Święta inaczej". Panie zrobiły sobie wspólne zdjęcie, które szybko znalazło się na profilu Moniki Richardson na Instagramie. W opisie do niego dziennikarka i bizneswoman zachęcała do obejrzenia filmu, a przy okazji powiedziała, że w tym roku spędzi święta bez dzieci. Tomasz i Zofia wybierają się ojca, a Monika z obecnym partnerem Konradem Wojterowskim - w gości.

Reklama

W komentarzach pod fotografią fani Moniki wyrażali swój zachwyt nad urodą Zosi i jej samej. Zwrócono uwagę na to, że młoda dama mając geny mamy, po prostu musiała wyrosnąć na piękność. Kilka osób napisało też, że panie wyglądają jak siostry, a ci, którzy na bieżąco śledzą losy Moniki i jej dzieci, pisali, że trudno uwierzyć, że Zosia jest już dorosła. Zobaczcie te piękne panie.